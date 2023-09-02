Путин поздравил президента Вьетнама с 78-летием провозглашения независимости республики

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Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Во Ван Тхыонгу с 78-летием провозглашения независимости республики, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что российско-вьетнамские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. По его словам, между двумя странами налажено плодотворное сотрудничество в различных сферах и конструктивное взаимодействие в международных делах.

Путин выразил уверенность, что совместными усилиями страны обеспечат укрепление стратегического партнерства на благо народов России и Вьетнама, а также в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Вьетнам был провозглашен независимым государством – Демократической Республикой Вьетнам 2 сентября 1945 года. Это произошло после японской оккупации в 1941–1945 годы в результате победы Августовской революции.

Уже после провозглашения независимости стране пришлось более восьми лет отстаивать свой суверенитет в войне сопротивления с Францией – с 1945 по 1954 годы.

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден во время визита во Вьетнам подпишет соглашение о двустороннем всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Данная сделка является последним шагом администрации Байдена по углублению отношений в Азии. Для Вьетнама же более тесные отношения с Вашингтоном служат противовесом влиянию Китая, заявил автор статьи.