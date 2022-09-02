Песков прокомментировал нападение на вице-президента Аргентины

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Необходимости в контактах Владимира Путина с вице-президентом Аргентины Кристиной Киршнер после вооруженного нападения на аргентинского политика нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там, слава богу, трагедии не случилось. Действительно, у них (президента РФ Владимира Путина и Киршнер. – Прим. ред.) были очень теплые конструктивные отношения, когда Киршнер была президентом. В данном случае потребность в контактах не возникает", – приводит Газета.ру" его слова.

О нападении на вице-президента Аргентины стало известно 2 сентября. Тогда сообщалось, что злоумышленник вышел из машины, прошел мимо демонстрантов, которые регулярно собираются у дома Киршнер, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции, а затем направил пистолет на лицо политика.

По данным издания El Pais, полицейским Аргентины удалось установить личность нападавшего на вице-президента страны. Им оказался 35-летний бразилец Фернандо Андре Сабаг Монтиель.

У задержанного изъяли полуавтоматический пистолет Bersa 380, в настоящее время его изучают специалисты.