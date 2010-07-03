Рогозин ответил на критику правительства о строительстве Восточного

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Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин прокомментировал высказывание вице-премьера РФ Юрия Борисова о строительстве космодрома Восточный.

"А так было всегда: одни строят, другие критикуют. Все при деле", – написал Рогозин в Twitter.

Ранее в интервью газете "Ведомости" Борисов сообщил, что никого не устраивает ситуация на Восточном, работы по первой очереди которого "фактически сорваны".

По его словам, подрядчик участвовал в строительстве стадионов к чемпионату мира по футболу и не имел "необходимого денежного потока для Восточного".

Космодром расположен в Амурской области близ города Циолковский. Его строительство началось в 2012 году. Тогда же появились первые сведения о задержках зарплат рабочим и возможном срыве сроков строительства.

В 2015 году против руководства нескольких компаний-подрядчиков возбудили уголовные дела в связи с невыплатой зарплаты и невыполнения обязательств.

Первый запуск с космодрома произвели 28 апреля 2016 года. Ракета-носитель "Союз-2.1а" не смогла вывести на целевую орбиту 19 спутников.

По фактам нарушений при строительстве космодрома возбуждено более 100 дел. Ущерб от преступлений оценивается в 10 миллиардов рублей.

В конце июня суд назначил пять лет лишения свободы условно и штраф Виктору Гребневу, который руководил строительством Восточного.

По данным следствия, с 2012 до осени 2014 года Гребнев заключал заведомо невыгодные для своей компании договоры поручительства. По такой схеме он присвоил более 288 миллионов рублей.