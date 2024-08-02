Песков заявил, что изменения в правилах IT-ипотеки пресекают злоупотребления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Изменение в правилах льготной IT-ипотеки нужны, чтобы пресечь возможные злоупотребления, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Тем самым он ответил на вопрос о поддержке Кремля соответствующих изменений, которые предусматривают, что "специалисты смогут уйти из этой сферы только после полного погашения займа".

При этом пресс-секретарь президента РФ уточнил, что честно работающие IТ-специалисты не столкнутся ни с какими проблемами.

1 августа IT-ипотеку продлили до 2030 года. Предельная ставка составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях – до девяти миллионов рублей. При этом ставка может быть дополнительно снижена за счет банковских и региональных программ.

Позже Минцифры РФ опровергло информацию о якобы невозможности уволиться из компании без погашения IT-ипотеки. Там уточнили, что можно переходить в другие отраслевые компании на протяжении всего срока ипотеки неограниченное число раз. Однако работать в отрасли нужно на протяжении действия кредитного договора.