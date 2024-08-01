Минцифры опровергло необходимость досрочного погашения IT-ипотеки при увольнении

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минцифры РФ опровергло информацию о якобы невозможности уволиться из компании без погашения IT-ипотеки. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Там уточнили, что можно переходить в другие отраслевые компании на протяжении всего срока ипотеки неограниченное число раз.

"Главное, чтобы они были аккредитованными и получали налоговые льготы", – уточнили в пресс-службе.

Однако работать в отрасли нужно на протяжении действия кредитного договора, напомнили там.

Ранее российский кабмин продлил IT-ипотеку до 2030 года. Предельная ставка составит до 6 процентов годовых, а максимальная сумма кредита составит до 9 миллионов рублей. Ключевая цель обновленной программы – развитие специалистов в регионах. В связи с этим программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург.

