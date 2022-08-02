Путин назвал создание системы обработки отходов болевой точкой России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Владимир Путин провел встречу с директором Российского экологического оператора (РЭО) Денисом Буцаевым и заявил, что создание системы обработки твердых бытовых отходов остается проблемой РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что работал РЭО связана как с экономическими, так и социальными факторами.
"Задачи у нее (компании. – Прим. ред.) весьма прозаические, казалось бы, – организация работы, создание системы работы с твердыми бытовыми отходами. Но все мы хорошо знаем, что это одна из, можно прямо сказать, болевых точек у нас, которая касается жизни миллионов людей, качества жизни миллионов людей", – заявил Путин.
Буцаев, в свою очередь, назвал целью Российского экологического оператора снижение вредного воздействия отходов на окружающую среду. Для этого, в частности, создана карта отходов.
Новым решением в данном направлении станет цифровая система, способная установить мониторинг ситуации с отходами в стране и помогать принимать решения для ее улучшения.
Ранее Владимир Путин сообщил, что до конца 2022 года в России уберут еще 17 незаконных свалок. До конца же 2023 года планируется ликвидировать не менее 111 подобных зон.
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