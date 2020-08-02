Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Президент России Владимир Путин поздравил представителей воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.



Владимир Путин президент РФ Вы по праву гордитесь славной историей легендарной крылатой пехоты, именами ее отцов-основателей, равняетесь на своих предшественников и старших товарищей (...) Важно, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, свято чтит законы боевого братства, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляет безупречную выучку, верность присяге и Отчизне

Владимир Путин также поблагодарил и поздравил ветеранов воздушно-десантных войск, участвовавших в боевых действиях в период Великой Отечественной войны.

"И конечно, в год 75-летия Победы – особые слова признательности и благодарности – героям-десантникам, ветеранам Великой Отечественной войны", – написал президент.

День воздушно-десантных войск ежегодно отмечается 2 августа. В 2020 году это подразделение российской армии отмечает 90-летний юбилей.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за праздника будет частично ограничено движение в центре города. Проехать нельзя будет по улице Ильинке с 6:00 до 16:00 и на площади Васильевский Спуск.

