Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Президент России Владимир Путин поздравил представителей воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Владимир Путин также поблагодарил и поздравил ветеранов воздушно-десантных войск, участвовавших в боевых действиях в период Великой Отечественной войны.
"И конечно, в год 75-летия Победы – особые слова признательности и благодарности – героям-десантникам, ветеранам Великой Отечественной войны", – написал президент.
День воздушно-десантных войск ежегодно отмечается 2 августа. В 2020 году это подразделение российской армии отмечает 90-летний юбилей.
Ранее сообщалось, что в Москве из-за праздника будет частично ограничено движение в центре города. Проехать нельзя будет по улице Ильинке с 6:00 до 16:00 и на площади Васильевский Спуск.
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