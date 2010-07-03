Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин направил свои поздравления с профессиональным праздником личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск, сообщается на сайте Кремля.
Президент отметил, что служба в ВДВ требует силы духа, личного мужества и высокого уровня компетентности, а представители этого рода войск всегда с честью выполняли свой долг.
Глава государства подчеркнул, что заложенные ветеранами патриотические традиции достойно продолжает нынешнее поколение солдат и офицеров. Путин пожелал десантникам всего самого доброго, выразив уверенность, что они и дальше будут успешно решать поставленные задачи и защищать безопасность граждан и национальные интересы страны.
Ранее стало известно, что в День Воздушно-десантных войск, 2 августа, ограничат движение транспорта на ряде столичных улиц. С 6:00 до 16:00 ограничения будут действовать на улице Ильинке от Биржевой площади до Красной площади, с 7:00 до 16:00 часов – на площади Васильевский спуск.
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