Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин направил свои поздравления с профессиональным праздником личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск, сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, что служба в ВДВ требует силы духа, личного мужества и высокого уровня компетентности, а представители этого рода войск всегда с честью выполняли свой долг.

Глава государства подчеркнул, что заложенные ветеранами патриотические традиции достойно продолжает нынешнее поколение солдат и офицеров. Путин пожелал десантникам всего самого доброго, выразив уверенность, что они и дальше будут успешно решать поставленные задачи и защищать безопасность граждан и национальные интересы страны.

Ранее стало известно, что в День Воздушно-десантных войск, 2 августа, ограничат движение транспорта на ряде столичных улиц. С 6:00 до 16:00 ограничения будут действовать на улице Ильинке от Биржевой площади до Красной площади, с 7:00 до 16:00 часов – на площади Васильевский спуск.