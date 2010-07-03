Движение транспорта ограничат на ряде столичных улиц в День ВДВ

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В День Воздушно-десантных войск 2 августа движение транспорта на ряде столичных улиц ограничат, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
"Второго августа будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного: с 06.00 часов до 16.00 часов по улице Ильинке от Биржевой площади до Красной площади; с 07.00 часов до 16.00 часов по площади Васильевский спуск", – говорится в сообщении ГУ МВД на странице "ВКонтакте".
Водителей попросили заранее строить маршруты.
Также автомобилистов призвали быть внимательнее при парковке в День ВДВ. В городе запланированы различные мероприятия, из-за которых в центре будут действовать частичные ограничения движения.
"Московский паркинг" призвал водителей внимательно планировать маршруты поездок, соблюдать правила дорожного движения и парковать автомобили только в разрешенных для этого местах, чтобы не мешать пешеходам и общественному транспорту.
Ранее сообщалось, что 2 августа жителей столицы накормят гречневой кашей с тушенкой и напоят сладким чаем в Парке Горького и Парке Победы.
Также в пятницу пройдут бесплатные экскурсии в храм пророка Илии XVI века. На Васильевском спуске состоятся благотворительная трапеза, ярмарка и концерт.
В День Воздушно-десантных войск в Москве ограничили движение по нескольким улицам
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