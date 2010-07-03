Автомобилистов призвали быть внимательнее при парковке в День ВДВ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Автомобилистов призвали быть внимательнее при парковке в День Воздушно-десантных войск 2 августа 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

В пресс-службе уточнили, что 2 августа в городе запланированы различные мероприятия, из-за которых в центре города будут действовать частичные ограничения движения.

"Московский паркинг" просит автомобилистов внимательно планировать маршруты поездок, соблюдать правила дорожного движения и парковать автомобили только в разрешенных для этого местах, чтобы не мешать пешеходам и общественному транспорту", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 2 августа жителей столицы накормят гречневой кашей с тушенкой и напоят сладким чаем. А столичные парки подготовят для москвичей и жителей столицы масштабную программу с экскурсиями, конкурсами и выступлениями коллективов.

Так, в Парке Горького на Летней сцене на Пушкинской набережной пройдет концерт с участием музыкальных коллективов "Голубые береты", "Каскад", "Дозор" и "Взвод".

В Парке Победы праздничные мероприятия стартуют в 11:00. Все желающие смогут поучаствовать в эстафете "Проверка на прочность" и проявить свою ловкость и быструю реакцию. Затем гостей мероприятия пригласят попробовать свои силы в интерактивных конкурсах "Поющий микрофон" и "Угадай мелодию".

На Красной площади пройдут выступления воинов-десантников. В программе праздника – богослужение в храме пророка Илии, крестный ход из храма до Лобного места на Красной площади, выступления роты курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, кадетских корпусов и духового оркестра.

