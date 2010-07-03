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Москва 24

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05:57

Юных москвичей научат десантироваться в День ВДВ

город досуг выставки праздники общество культура

05:57

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сотрудники Музея Победы на Поклонной горе в День ВДВ организуют для юных посетителей мастер-класс по десантированию, передает Агентство "Москва".

В пятницу, 2 августа, дети смогут посетить интерактивную программу "Воздушный десант", рассказали в информационном центре музея.

Отмечается, что можно будет подняться на борт самолета Ан-12 и попробовать себя в роли пилота и радиста, а затем научиться десантироваться.

Ребята также узнают об истории военно-транспортной авиации и об участии военнослужащих в миротворческих операциях и военных конфликтах.

Ранее сообщалось, что 2 августа жителей столицы накормят гречневой кашей с тушенкой и напоят сладким чаем в Парке Горького и Парке Победы.

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город досуг выставки праздники общество культура

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