Десантникам рекомендовали не купаться в фонтанах

08:41
08:41
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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Купание в фонтанах в день Воздушно-десантных войск, который отмечается 2 августа, может обернуться кишечной инфекцией и травмами, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
Отмечается, что фонтан является инженерным сооружением, поэтому есть риск получить травмы.
"В нем могут находиться трубы, насосы, приборы подсветки и электропроводка, которая опасна, если окажется поврежденной. Кроме того, если в фонтане поскользнуться, то можно сильно удариться о бетонное или каменное дно", – говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, можно подцепить инфекции, которые распространяют дикие животные.
"Их распространяют дикие птицы, собаки, которые тоже окунаются в фонтаны, а заодно справляют туда свои нужды. В фонтаны попадает мусор, листья, пыль, насекомые. Теплая стоячая вода – подходящая среда для размножения болезнетворных микробов", – добавили в Депздраве.
Подчеркивается, что есть риск заразиться кишечной инфекцией, включая энтеровирусную.
Ранее сообщалось, что 2 августа жителей столицы накормят гречневой кашей с тушенкой и напоят сладким чаем. А столичные парки подготовят для москвичей и жителей столицы масштабную программу с экскурсиями, конкурсами и выступлениями коллективов.
Так, в Парке Горького на Летней сцене на Пушкинской набережной для горожан выступят музыкальные коллективы "Голубые береты", "Каскад", "Дозор" и "Взвод". В Парке Победы пройдет эстафета "Проверка на прочность", где участникам нужно будет проявить ловкость и быструю реакцию. Там же для гостей проведут интерактивные музыкальные конкурсы "Поющий микрофон" и "Угадай мелодию".
На Красной площади в этот день пройдут выступления воинов-десантников. В праздничную программу также вошли богослужение в храме пророка Илии, крестный ход из храма до Лобного места на Красной площади, выступления роты курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, кадетских корпусов и духового оркестра.
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