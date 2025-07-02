Песков: Путин поддерживает диалог даже с теми, с кем велик объем разногласий

Фото: kremlin.ru

Россия имеет заинтересованность в диалоге даже с теми, с кем объем разногласий велик. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, видео опубликовано в телеграм-канале.

Пресс-секретарь президента прокомментировал прошедший накануне разговор Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном. По словам Пескова, поддержка диалога даже при разногласиях "все равно нужна", это в интересах России.

Телефонный разговор между лидерами стран состоялся, так как Путину и Макрону после долгого перерыва в общении необходимо было изложить друг другу позиции со всеми нюансами, пояснил представитель Кремля.

"Потому что одно дело – воспринимать какие-то доклады своих помощников, а другое дело – слушать напрямую от первоисточника", – сказал Песков.

Беседа Путина и Макрона состоялась 1 июля. Российский лидер указал, что конфликт на Украине стал следствием политики западных стран, которые не учитывали интересы России. Он подтвердил принципиальный подход к долгосрочным и комплексным договоренностям о мире.

Путин и Макрон не обсуждали возможность личной встречи. Однако их диалог, который продлился более двух часов, представитель Кремля охарактеризовал как "весьма содержательный".