Песков прокомментировал запрет МОК разместить символ медведя на форме синхронисток РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, запретив разместить изображение медведя на форме российских синхронисток, Международный олимпийский комитет фактически признал это животное символом России.

"Давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны: в МОК официально признали медведя символом России – это тоже неплохо", – сказал представитель Кремля.

Ранее МОК не одобрил купальники российских синхронисток, в которых они собирались выступать на Олимпиаде в Токио. С них потребовали убрать изображение медведя, а из песни, под которую спортсменки должны были выступать, исключить слово "Russia".

В организации посчитали, что этот зверь ассоциируется именно с Россией, а значит подпадает под санкции Всемирного антидопингового агентства.

