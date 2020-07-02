Общий объем средств на выплаты соцработникам превысит 11 млрд рублей

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Кабмин выделит дополнительно более 3,5 миллиарда рублей на выплаты сотрудникам социальных стационаров, которые работают с больными коронавирусом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Премьер напомнил, что выплаты продлеваются на два месяца. Таким образом, общий объем бюджетных средств на эти цели превысит 11 миллиардов рублей.

Ранее Владимир Путин заявил, что все доплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, сохранят в июле и августе. Поскольку выплаты будут рассчитываться с учетом отпускных, регионы получат дополнительные средства.

23 июня президент России выступил с телеобращением к гражданам и рассказал, что российское общество не растерялось перед угрозой коронавируса. Глава государства отметил, как граждане страны ответственно относились к требованиям властей.

