ВЦИОМ: 29% москвичей готовы отдать голос за провластного кандидата

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

На выборах в Московскую городскую думу 29% москвичей отдадут свой голос за провластного кандидата, 6% – за кандидата от оппозиции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Заметили начало сбора подписей на улицах города в поддержку кого-либо из кандидатов/партий 28%. При этом о готовности поставить подпись в поддержку выдвижения сказали только 7%. Чаще всего респонденты допускают, что подпишутся в поддержку провластного кандидата – 29%, за представителя парламентской партии – около 18%, за оппозиционного несистемного кандидата по своему округу – 6%", – говорится в исследовании.

По данным ВЦИОМ, в начале избирательной кампании вовлеченность горожан в предстоящие выборы в МГД сравнительно низкая – 89% опрошенных отметили, что не испытывают интереса к теме; 77% не обсуждают выборы в ближнем кругу.

В целом опрошенные москвичи позитивно оценивают положение дел в столице: 69% довольны ситуацией в своем районе (24% недовольны); половина опрошенных (51%) считают, что их район стал более комфортным за последние 1,5-2 года (только 14% заметили снижение уровня комфорта, 32% не увидели перемен).

Кроме того, в центре сообщили, что на избирательные участки планируют прийти 44% (из них 28% отметили, что точно пойдут, 16% скорее примут участие), еще 29% пока не решили.

"Подавляющее большинство избирателей не определились, кого из кандидатов они готовы поддержать — около 8% ответили, что уже выбрали кандидата, за которого будут голосовать, еще 12% выбирают между несколькими кандидатами", – добавили во ВЦИОМ.

Кроме того, горожане назвали самыми удобными способами получения информации о предстоящих выборах и кандидатах в депутаты: новостные интернет-порталы (38%), листовки и буклеты в почтовых ящиках (19%), ролики на YouTube (17%), окружные и районные газеты (16%), а также локальные группы в социальных сетях (16%). "Об интересе к встречам с кандидатами сказали 11%, считают удобными разговоры с агитаторами на пикетах по сбору подписей 4%, а с агитаторами, которые ходят по домам – 2%", – добавили во ВЦИОМ.

Выборы пройдут 8 сентября. Первое тестирование электронного голосования пройдет 10 июля на выборах глав студсовета.

Создан штаб по контролю за электронным голосованием. Осмотреть участки, участвующие в эксперименте, смогут иностранные послы.

Известно, какие округа, задействуют в нем. Это округа № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); № 10 – Бибирево, Лианозово, Северный; № 30 – Чертаново Центральное и Южное.

Утверждены также списки кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, выдвинутые четырьмя партиями. В них вошли 11 человек из "Российской экологической партии "Зеленые", пятеро – от "Партии возрождения России", 44 кандидата – от КПРФ, шестеро – от партии "ЧЕСТНО"/Человек. Справедливость. Ответственность/". Еще 82 человека подали документы как самовыдвиженцы.

МГИК отказала в заверении списков кандидатов партиям "Партия ветеранов России" и "Родная партия". Они могут повторно подать документы до 5 июля включительно, и комиссия готова их снова рассмотреть.