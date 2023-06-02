Путин заявил, что нельзя позволить недоброжелателям раскачать ситуацию в стране

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Власти России, несмотря на усилия недоброжелателей, не должны допустить нарушения политической безопасности внутри страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Владимира Путина.

Задачу сохранения безопасности президент поставил на совещании с членами Совбеза. Он отметил, что позволить раскачать ситуацию в стране нельзя "ни при каких обстоятельствах".

Ранее лидер РФ сказал, что власти должны сделать еще больше для улучшения качества жизни граждан. При этом он отметил, что кое-что уже получается.

До этого Путин указал на ошибку тех, кто советует "пожить для себя" вместо рождения детей. По мнению президента, главное удовольствие и счастье заключается в детях.

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