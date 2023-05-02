Путин на встрече с Гергиевым подчеркнул, что "искусство – вне политики"

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Во время встречи с художественным руководителем Государственного академического Мариинского театра Валерием Гергиевым Владимир Путин подчеркнул, что искусство находится вне политики.

Президент России во время беседы сказал, что не собирается говорить о ситуации в мире и в искусстве. Он отметил, что сознательно не хочет в это углубляться.

"Наоборот, хочу подчеркнуть, что искусство – вне политики", – передает ТАСС слова президента Российской Федерации.

Путин поздравил Гергиева с 70-летием. На встрече президент России выразил Гергиеву благодарность за то, что он смог сделать для российского и мирового искусства.

Ранее Путин наградил Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

В указе главы государства отмечается, что худрук Мариинского театра получил награду за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную творческую деятельность.