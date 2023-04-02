Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями с Днем единения народов

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись поздравлениями с Днем единения народов двух стран, который отмечается 2 апреля. Об этом сообщает сайт президента Белоруссии.

По мнению Лукашенко, отношения РФ и Белоруссии прошли проверку на прочность на фоне внешних вызовов и угроз. Страны стали примером истинного партнерства, считает белорусский президент. Взаимоотношения двух государств основаны на принципах взаимного доверия, уважения и суверенного равенства, подчеркнул в поздравлении Лукашенко.

"Уверен, что полноценная реализация достигнутых договоренностей откроет новые перспективы союзного строительства, придаст импульс поступательному развитию экономик, будет способствовать повышению качества жизни граждан наших стран", – приводятся слова белорусской лидера.

Президент Белоруссии пожелал Путину здоровья, благополучия и осуществления государственных планов.

Российский президент в своем поздравлении подчеркнул, что россиян и белорусов связывают добрые традиции дружбы и добрососедства. Путин отметил, что РФ и Белоруссия постепенно расширяют взаимовыгодное сотрудничество на всех направлениях.

Президент России также указал на усовершенствованные механизмы Союзного государства.

"Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы эффективно координируем усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуем программы, направленные на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета", – заявил Путин.

Он также пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а гражданам Белоруссии – счастья и процветания.

26 марта Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Российский лидер отметил, что обучение экипажей стартует 3 апреля, а 1 июля закончится строительство спецхранилища.

Москва и Минск продолжат работать над обеспечением безопасности двух стран – Путин

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