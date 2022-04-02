Песков рассказал, когда Россия и Европа смогут вернуться к диалогу

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Время для переоценки отношений России и стран Европы придет тогда, когда последние сумеют выйти из-под влияния США. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона и когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, <...> тогда придет время все-таки переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога", – сказал он.

В то же время представитель Кремля признал, что это случится не скоро.

Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что в текущих условиях политический диалог с НАТО невозможен. По его словам, обрушил все возможности для диалога, высылая в последние годы российских дипломатов и усиливая свое присутствие вблизи российских границ.

