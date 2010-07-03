Матвиенко поручила разработать законопроект о запрете микрокредитов под залог жилья

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разработать законопроект о запрете выдачи микрофинансовых кредитов под залог жилья. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета предложила меры по ограничению деятельности на рынке микрокредитования. В их числе она назвала запрет микрокредитования под залог жилья.

"Очень важное предложение – запретить выдавать микрофинансовые кредиты под залог жилья, нужно внести на это запрет. Таким образом мы защитим граждан от серьезных социальных последствий, поэтому прошу без потери времени приступить к выработке такого законопроекта", – сказала спикер Совета Федерации.

Ранее стало известно, что согласительная комиссия по закону о хостелах договорилась, что он вступит в силу с 1 октября 2019 года. Этот закон будет запрещать использовать жилые помещения под услуги гостиниц. Под запрет попадут хостелы в помещениях со статусом жилых.