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13:42

Матвиенко поручила разработать законопроект о запрете микрокредитов под залог жилья

власть общество финансы

13:42

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разработать законопроект о запрете выдачи микрофинансовых кредитов под залог жилья. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета предложила меры по ограничению деятельности на рынке микрокредитования. В их числе она назвала запрет микрокредитования под залог жилья.

"Очень важное предложение – запретить выдавать микрофинансовые кредиты под залог жилья, нужно внести на это запрет. Таким образом мы защитим граждан от серьезных социальных последствий, поэтому прошу без потери времени приступить к выработке такого законопроекта", – сказала спикер Совета Федерации.

Ранее стало известно, что согласительная комиссия по закону о хостелах договорилась, что он вступит в силу с 1 октября 2019 года. Этот закон будет запрещать использовать жилые помещения под услуги гостиниц. Под запрет попадут хостелы в помещениях со статусом жилых.

власть общество финансы

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