Путин и Токаев обсудили реализацию проектов в сфере торговли, транспорта и энергетики

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Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора обсудили реализацию совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической областях. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"В продолжение обмена мнениями, проведенного в ходе встречи 21 февраля 2024 года в Казани, обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня", – отмечается в сообщении.

Глава Казахстана подчеркнул содержательный и программный характер послания президента РФ Федеральному собранию. Также в ходе разговора был подтвержден взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства.

Ранее Токаев заявил, что РФ является важнейшим партнером Казахстана, а также страной, без которой нельзя решить ни одну проблему. Также, как уточнил президент Казахстана, товарооборот двух стран за первые десять месяцев 2023 года составил 21,4 миллиарда долларов.

В ноябре 2023 года Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление по итогам встречи в Астане и план действий по сотрудничеству между странами на 2024–2026 год. В частности, в ходе переговоров был подписан меморандум о сотрудничестве между министерствами энергетики по строительству нескольких ТЭЦ.

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