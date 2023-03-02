В Госдуме подтвердили проведение экстренного заседания Совбеза

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проведет экстренное заседание Совета безопасности РФ в связи с событиями в Брянской области в четверг, 2 марта, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. Об этом сообщает RTVI.

"Состоится сегодня. Время пока неизвестно", – рассказал депутат.

Ранее в российских СМИ и телеграм-каналах распространилась информация об экстренном заседании Совбеза РФ с участием Владимира Путина.

2 марта группа украинских диверсантов проникла в два села – Любечане и Сушаны Брянской области. Бойцы Росгвардии вступили в столкновение с боевиками. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

СМИ сообщали, что несколько человек были взяты в заложники в магазине в селе Любечане. Отмечалось, что в заложниках могут находиться до шести человек.

ФСБ и военные приступили к операции по ликвидации вооруженной группы украинских националистов в Климовском районе Брянской области.

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