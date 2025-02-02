Путин: нынешние немцы не несут ответственности за Гитлера

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Нынешние и будущие поколения немцев не имеют отношения к преступлениям времен гитлеровской Германии, они не должны быть ущемлены в правах за прошлое своей страны, заявил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Да, историческая память существует, надо это помнить, нельзя об этом забывать, но перекладывать вину на сегодняшнее поколение немцев за то, что было в 1930-е и 1940-е годы, мне кажется, несправедливо", – отметил глава государства.

Российский лидер также добавил, что это его личное мнение, к которому можно по-разному относиться.

"Я все-таки жил в Германии, у меня в Германии много друзей осталось до сих пор. Я знаю, как они относятся к нацистскому прошлому", – подчеркнул Путин, отметив, что "сами-то немцы чувствуют свою вину" за нацистский период.

Также президент России заявил, что в прошлом у европейских лидеров было мужество бороться за свое мнение.

"В Европе были такие выдающиеся политические мировые деятели, как (Шарль. – Прим. ред.) Де Голль, (Франсуа. – Прим. ред.) Миттеран, в новейшее время – (Жак. – Прим. ред.) Ширак. В Германии – Вилли Брандт, (Гельмут. – Прим. ред.) Коль, (Герхард. – Прим. ред.) Шредер – кстати, я поставил бы в этот же ряд. <...> Сегодня там практически таких людей нет", – заметил Путин, назвав нынешних политиков Европы политической "мелюзгой".

По словам главы государства, европейские элиты измельчали, и сейчас они борются со своими конкурентами с помощью запретов. Так, президент РФ привел в пример ситуацию с немецкой партией "Альтернатива для Германии".

"Отсюда, кстати, появляются всякие "альтернативы". А потом еще, для того чтобы бороться с этими "альтернативами", пытаются прибегать к запрету. <...> Если потребность общества есть в продвижении определенной политической идеи, то никуда не деться. Как они (европейские политики. – Прим. ред.) нас в свое время учили? Представьте более выигрышную программу", – заключил российский лидер.

Ранее Путин назвал позором неприглашение России на торжества, посвященные 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Так, по мнению главы государства, европейские лидеры могли бы пригласить на торжества освободителей Освенцима и их родственников. Кроме того, президент выразил недоумение в связи с приглашением на памятные мероприятия людей, "которые своим национальным героем избрали Бандеру".