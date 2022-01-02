Захарова рассказала, как Британия раскачивает ситуацию в России

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Британия напрямую финансирует раскачку внутриполитической ситуации в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

К записи она прикрепила ссылку на сайт Underside, который специализируется на расследованиях проекта. Там выложено несколько документов британского МИД, которые, по словам Захаровой, "вызывают ужас".

"Ужас за госпожу Элизабет Трасс и находящееся у нее в подчинении министерство иностранных дел. Если вы заглянете на этот ресурс, то согласитесь со мной. Такого и на танке не разгрести", – заявила Захарова.

Она уточнила, что в архивах Underside находятся десятки документов с описанием проектов, списками фамилий, организаций и всей "черной бухгалтерией".

"Цифры поражают воображение – более 1,3 миллиарда рублей выделено на финансирование программ влияния на общественные организации и трансформацию курса России в нужном Великобритании направлении", – сказала представитель дипведомства.

Она добавила, что согласно документам, Лондон тратит деньги на раскачку внутриполитической ситуации в России. Она напомнила британцам о статье VI Заключительного акта СБСЕ "Невмешательство во внутренние дела".

По словам Захаровой, выход у британского дипведомства только один выход – публично заявить, что все это фейк или "признаться в планах по вмешательству во внутренние дела России, покаяться, пересесть с танка на желтую подводную лодку и залечь на дно в Брюгге".

Ранее Мария Захарова поздравила жителей страны с Новым годом. Дипломат пожелала россиянам в наступившем году преодолеть все сложности.