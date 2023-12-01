РФ строит свою политику, учитывая сохранение санкций США на долгие годы – Песков

Фото: kremlin.ru

Москва уверена, что антироссийские санкции США продлятся долго, и исходя из этого выстраивает свою политику, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление помощника госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт о том, что западные санкции в отношении России необходимо будет сохранить на долгие годы.

По словам Пескова, Россия это знала и без заявлений Пайетта. Он добавил, что США будут продолжать давление на Россию и всю систему международных экономических отношений, разрушая существующий формат.

При этом представитель Кремля уверен, что америкоцентричный мир завершается и наступает период многообразия, в том числе в международных экономических отношениях.

Ранее агентство Bloomberg написало, что некоторые страны Евросоюза хотят смягчить предложения по ужесточению санкций против России.

По словам собеседников издания, несколько дипломатических представителей из разных стран ЕС озабочены тем, насколько легальны и реализуемы на практике предложения Еврокомиссии. Правительства государств, которые представляют дипломаты, хотели бы сузить масштабы перечня подсанкционных товаров и жесткость контроля за исполнением третьими странами этих ограничений.



Песков прокомментировал решение ЕС запретить россиянам ввозить личные вещи