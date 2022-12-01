Российские следователи фиксируют преступления Киева – Песков

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Российские следователи в ежедневном режиме ведут работу по фиксации всех преступлений киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это касается и преступлений, совершенных с 2014 года.

"Наши следователи ведут очень напряженную и кропотливую работу по фиксации всех преступлений киевского режима. Эта работа ведется на ежедневной, фактически ежечасной основе", – сказал представитель Кремля.

Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что США, покрывая преступления Киева, способствуют укреплению чувства вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине.

В диппредставительстве указали, что расстрел ВСУ российских военнопленных является грубейшим нарушением Желевской конвенции от 1949 года. Дипломаты также напомнили, что украинские пленные содержатся в полном соответствии с требованиями международного гуманитарного права.

В свою очередь, в ООН призвали организовать расследование, а комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвала провести международное расследование всех преступлений, совершенных украинскими военнослужащими и воющими на их стороне боевиками.

Американские СМИ подтвердили подлинность видео с расстрелом российских военнопленных

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