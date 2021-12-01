Мишустин сделал замечание губернаторам, которые смеялись на заседании

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сделал замечание губернаторам, которые смеялись во время выступления главы Сбербанка Германа Грефа на заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

"Я смотрел на двух губернаторов, рядом сидели, они во время того, как вы говорили, хихикали. Да. Вот извините за это слово, но я так и скажу. Никитин и прочие", – цитирует его РИА Новости.

В ходе своего выступления Герман Греф предлагал решения для бизнеса.

Ранее состоялось совещание по вопросам развития здравоохранения РФ, в ходе которого Мишустин заявил, что пандемия коронавируса показала, что существующих на сегодняшний день ресурсов системы этой отрасли недостаточно и нужны новые подходы.