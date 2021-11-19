Мишустин распределил дополнительные обязанности между вице-премьерами РФ

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распределил дополнительные обязанности между своими заместителями. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

"Решение принято для оптимизации работы кабинета министров по выполнению поручений президента, достижению результатов национальных проектов и национальных целей развития", – заявили в правительстве.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов будет курировать низкоуглеродное развитие. В зону его ответственности войдут вопросы, касающиеся адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу.

За руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко теперь закреплены полномочия по совершенствованию структуры госаппарата, государственных корпораций, госкомпаний, акционерных обществ с государственным участием, а также автономных некоммерческих организаций, финансируемых из бюджета. Он также будет координировать работу Аналитического центра при правительстве, обеспечивающего экспертную поддержку деятельности кабмина.

Дополнительные полномочия появились и у вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Теперь за ним закреплено кураторство АНО "Национальные приоритеты", созданной для координации коммуникационной работы по нацпроектам. В зону ответственности Чернышенко также вошел образовательный фонд "Талант и успех", занимающийся поддержкой одаренных детей.

Кроме того, Чернышенко предстоит обеспечивать взаимодействие с органами власти федеральной территории "Сириус". При этом вице-премьер продолжит руководить Координационным центром правительства, созданным для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций.

Ранее правительство России утвердило обновленный перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В уточненный список полностью или частично вошли 23 субъекта РФ.

При этом жители местностей, исключенных из перечня, продолжат получать льготы, государственные гарантии и компенсации.

