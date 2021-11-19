Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

10:19

Мишустин распределил дополнительные обязанности между вице-премьерами РФ

власть политика

Фото: ТАСС/Александр Астафьев/POOL

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распределил дополнительные обязанности между своими заместителями. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

"Решение принято для оптимизации работы кабинета министров по выполнению поручений президента, достижению результатов национальных проектов и национальных целей развития", – заявили в правительстве.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов будет курировать низкоуглеродное развитие. В зону его ответственности войдут вопросы, касающиеся адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу.

За руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко теперь закреплены полномочия по совершенствованию структуры госаппарата, государственных корпораций, госкомпаний, акционерных обществ с государственным участием, а также автономных некоммерческих организаций, финансируемых из бюджета. Он также будет координировать работу Аналитического центра при правительстве, обеспечивающего экспертную поддержку деятельности кабмина.

Дополнительные полномочия появились и у вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Теперь за ним закреплено кураторство АНО "Национальные приоритеты", созданной для координации коммуникационной работы по нацпроектам. В зону ответственности Чернышенко также вошел образовательный фонд "Талант и успех", занимающийся поддержкой одаренных детей.

Кроме того, Чернышенко предстоит обеспечивать взаимодействие с органами власти федеральной территории "Сириус". При этом вице-премьер продолжит руководить Координационным центром правительства, созданным для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций.

Ранее правительство России утвердило обновленный перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В уточненный список полностью или частично вошли 23 субъекта РФ.

При этом жители местностей, исключенных из перечня, продолжат получать льготы, государственные гарантии и компенсации.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать