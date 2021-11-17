Кабмин РФ утвердил перечень районов Крайнего Севера

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Правительство России утвердило обновленный перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

"️Список регионов Крайнего Севера был составлен в 1992–1994 годах, после чего претерпел множество изменений. Новый вариант перечня более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны", – говорится в сообщении.

В уточненный список вошли отдельные части Бурятии, Алтая, Коми, Карелии, Тывы, Красноярского, Забайкальского, Пермского, Хабаровского, Приморского края, Архангельской, Амурской, Сахалинской, Иркутской, Тюменской, Томской областей, ХМАО. Кроме того, в перечень полностью вошли Якутия, Мурманская, Магаданская области, Чукотский и Ненецкий край, Камчатка и ЯНАО.

Жители всех местностей, ранее входивших в перечень, продолжат получать льготы, государственные гарантии и компенсации.

Ранее Владимир Путин отменил указ Бориса Ельцина о приравнивании ряда районов Карелии к территории Крайнего Севера. Речь идет об указе от 20 декабря 1993 года, согласно которому Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края приравняли к условиям проживания на Крайнем Севере.

Удалить эти регионы из списка решили из-за изменений Стратегии развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.