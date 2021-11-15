В Карелии сохранятся северные надбавки жителям

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Несмотря на отмену указа о приравнивании ряда районов Карелии к территории Крайнего Севера, все надбавки жителям к зарплате сохранятся. Об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства Карелии Дмитрий Родионов.

Он уточнил, что все льготы, включая дополнительные дни к отпуску, останутся в полном объеме, передает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин отменил указ Бориса Ельцина о приравнивании ряда районов Карелии к территории Крайнего Севера. Речь идет об указе от 20 декабря 1993 года, согласно которому Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края приравняли к условиям проживания на Крайнем Севере.

Удалить эти регионы из списка решили из-за изменений Стратегии развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.