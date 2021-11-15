Путин отменил указ об отнесении части Карелии к Крайнему Северу

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Владимир Путин отменил указ первого президента РФ Бориса Ельцина о приравнивании ряда районов Карелии к территории Крайнего Севера. Документ опубликован на портале правовой информации.

Российский лидер отменил указ от 20 декабря 1993 года, согласно которому Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края приравняли к условиям проживания на Крайнем Севере.

Удалить эти регионы из списка решили в соответствии с изменением Стратегии развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

Ранее Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании.

Под объектами военной и социальной инфраструктуры понимаются здания и сооружения, предназначенные для управления войсками, хранения и размещения военной техники, испытания вооружений.