Глава Бурятии высказался об отмене указа о территориях Крайнего Севера

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
До конца текущего года постановлением правительства будет утвержден перечень территорий, попадающих в категорию "районы крайнего Севера". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Бурятии Алексея Цыденова.
"То есть у нас не будет пробелов в нормативном регулировании. При этом в рамках этого перечня Бурятия только выиграет", – отметил он.
В пресс-службе добавили, что сохранятся северные надбавки, которые выплачиваются жителям территорий, попадающих в категорию "районы Крайнего Севера".
Ранее Владимир Путин отменил указ Бориса Ельцина о приравнивании ряда районов Карелии к территории Крайнего Севера. Речь идет об указе от 20 декабря 1993 года, согласно которому Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края приравняли к условиям проживания на Крайнем Севере.
Удалить эти регионы из списка решили из-за изменений Стратегии развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.
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