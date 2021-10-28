Кабмин внес в Госдуму проект о запрете набора в авиаперсонал лиц, причастных к экстремизму

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Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, согласно которому граждане, причастные к экстремизму и терроризму, не смогут работать пилотами и бортпроводниками. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект предполагает внесение соответствующих поправок в Воздушный кодекс. Его предлагается дополнить положением, содержащим прямой запрет на прием на работу лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму, в качестве авиаперсонала.

Кроме того, документ предписывает работодателям из числа компаний авиационной сферы прекратить трудовые договоры с такими гражданами. Помимо причастных к экстремизму и терроризму, проект закона запрещает работу в данной сфере лицам с непогашенной или неснятой судимостью за совершение преступления с прямым или косвенным умыслом.

Ранее председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев пояснил, что действие данного законопроекта будет распространяться на граждан, осужденных за публичное оправдание терроризма, а также пропаганду и призывы к экстремизму.

По его словам, инициатива направлена на реализацию требований стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в части обеспечения защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства.