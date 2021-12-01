В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о транзите газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Александр Лукашенко высказал позицию суверенного и независимого государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.

"Вы знаете позицию Путина. <...> Он сказал, что действительно Белоруссия и президент Лукашенко становятся объектами беспрецедентного давления со стороны целого ряда западных стран, это совершенно давление неоправданное, агрессивное, что, конечно, не может не приводить к очень жесткой контрреакции со стороны Белоруссии, в этом плане президент выразил понимание жестких ответов", – отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что Путин рассчитывает, что резкие высказывания Лукашенко не приведут к срыву выполнения обязательств России перед Европой по транзиту газа.

Ранее Александр Лукашенко заявил о готовности остановить транзит энергоносителей в случае закрытия границы Польшей. Он предложил сделать это и посмотреть, что из этого выйдет.

