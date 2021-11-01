Мурашко заявил, что нерабочие дни в РФ снизили число пациентов с COVID-19 под наблюдением

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Благодаря введению нерабочих дней в России снизилось число пациентов с коронавирусом, которые находятся под наблюдением медиков, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
"Именно периоды дополнительных выходных дней, ограничительные мероприятия повлияли на ситуацию. Это позволяет надеяться, что нагрузка на систему здравоохранения начнет снижаться", – отметил он.
Мурашко уточнил, что на сегодняшний день под наблюдением врачей остаются 1,38 миллиона пациентов с коронавирусом.
"Сегодня 1,376 миллиона пациентов находятся на курации медицинских работников под наблюдением. Этих пациентов стало на 3,6 тысячи человек меньше, чем днем ранее", – заявил Мурашко.
Ранее Владимир Путин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусом в России. По словам главы государства, таких показателей заболеваемости в стране никогда не было. В связи с этим он не исключил необходимости строительства новых госпиталей.
Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в России
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