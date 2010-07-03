Лавров назвал главные российские ценности

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Сергей Лавров рассказал о высших российских ценностях. Кроме того, глава МИД РФ поделился мнением о том, что сегодня имеет главное значение в западных странах. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на речь Лаврова на телеканале "Россия 24".

"На Западе очень любят говорить о ценностях. Под этими ценностями они - неолибералы и прочие - подразумевают вседозволенность, по большому счету", – заявил глава МИД.

После Лаврова спросили про главные российские ценности. Политик ответил, что в русском человеке они "воспитаны еще с молоком матери и завещаны нашими предками".

"Это ценности суверенитета, но еще, я бы сказал, добра и справедливости, правды", – подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД заявил, что Россия выступает против любых попыток сепаратизма в Сирии. РФ в этом вопросе поддержали также Иран и Турция.