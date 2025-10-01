Песков: ВС РФ вынуждены отвечать на провокации Европы, мешающие судоходству на Балтике

Фото: kremlin.ru

Провокационные действия европейских стран в ряде акваторий вынуждают Вооруженные силы России принимать меры, направленные на поддержание порядка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В ряде акваторий, в том числе и на Балтике, европейские страны, прибрежные государства предпринимают очень много провокационных действий, которые, с нашей точки зрения, абсолютно не способствуют обеспечению свободы торгового судоходства", – пояснил он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия предпочитает укреплять свои вооруженные силы, одновременно оставаясь сторонницей мира. Страна также сохраняет открытость для дипломатического урегулирования любых проблем, в том числе украинского кризиса.

Он обратил внимание, что фраза "хочешь мира – готовься к войне" давно известна и широко используется в политике.

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига сказал, что Украина якобы хочет закончить конфликт в текущем году. В ответ на это Песков заявил, что не знает, с чем связаны подобные высказывания Киева.

Также представитель Кремля прокомментировал другое заявление Сибиги о якобы возможности Вооруженных сил Украины наносить дальнобойные удары по российской территории. Пресс-секретарь российского лидера указал, что относится к таким словам негативно.