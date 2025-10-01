Песков: темой выступления Путина на "Валдае" станет концепция полицентричного мира

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Темой выступления Владимира Путина на "Валдае" станет концепция полицентричного мира, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Всегда на "Валдае" президент выступает с концептуальными речами, суть которых не подвержена изменениям из-за сиюминутной конъюнктуры", – подчеркнул представитель Кремля.

Президент обратится к участникам пленарной сессии 22-го ежегодного заседания клуба "Валдай" в четверг, 2 октября. Песков отметил, что это "ежегодное традиционное выступление", которое ждут с нетерпением.

"Как правило, это выступление получается очень содержательным и долго обсуждается и анализируется. Надеемся, что так же будет и на этот раз", – поделился он.

Заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Оно объединяет 140 участников из более чем 40 стран, а на полях заседания выступают эксперты из Германии, Китая, Великобритании и других государств.

Ранее стало известно, что участие президента в саммите "Группы двадцати" (G20) в 2026 году будет зависеть от дальнейшего развития отношений между Москвой и Вашингтоном.

Саммит состоится в США впервые за 20 лет. При этом шерпа России в G20 Светлана Лукаш отметила, что окончательное решение относительно присутствия на данном мероприятии примет сам Путин.

