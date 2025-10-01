Филиппины хотят пригласить Путина на саммит АСЕАН-2026

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Филиппины планируют пригласить Владимира Путина на саммит АСЕАН с партнерами по диалогу в 2026 году. Об этом сообщил посол страны в РФ Игорь Байлен в интервью РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Филиппины рассчитывают на визит российского лидера и добавил, что четыре лидера островного государства уже приезжали в Россию, но РФ пока не ответила взаимным визитом.

Кроме того, Байлен напомнил, что в 2026 году страны отметят 50-летие установления дипломатических отношений.

Ранее посол сообщил, что Филиппины готовы экспортировать в Россию рыбу и морепродукты. В данный момент филиппинская сторона ожидает визита экспертов из РФ для проверки государственных санитарных требований.