Филиппины хотят пригласить Путина на саммит АСЕАН-2026
Фото: ТАСС/Александр Казаков
Филиппины планируют пригласить Владимира Путина на саммит АСЕАН с партнерами по диалогу в 2026 году. Об этом сообщил посол страны в РФ Игорь Байлен в интервью РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что Филиппины рассчитывают на визит российского лидера и добавил, что четыре лидера островного государства уже приезжали в Россию, но РФ пока не ответила взаимным визитом.
Кроме того, Байлен напомнил, что в 2026 году страны отметят 50-летие установления дипломатических отношений.
Ранее посол сообщил, что Филиппины готовы экспортировать в Россию рыбу и морепродукты. В данный момент филиппинская сторона ожидает визита экспертов из РФ для проверки государственных санитарных требований.