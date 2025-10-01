Путин поздравил Сухопутные войска с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил личный состав Сухопутных войск России с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Важно, что сегодня вы стремитесь быть достойными героических традиций предшественников, демонстрируете неизменную верность присяге и долгу, высокую выучку и стойкость, в том числе в ходе специальной военной операции", – заявил президент.

Путин передал особые слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, которые 80 лет назад отстояли свободу и независимость Родины. По его словам, нынешнее поколение солдат и офицеров по праву гордится многовековой историей войск, а также подвигами военачальников и полководцев, командиров и бойцов.

Российский лидер выразил уверенность в том, что личный состав Сухопутных войск будет и дальше совершенствовать свой профессионализм, успешно решать поставленные задачи, а также защищать национальные интересы России и обеспечивать безопасность граждан.



Ранее Путин призвал нарастить боевые возможности Сухопутных войск и создать задел для их развития. Это необходимо сделать в минимальный срок, отмечал российский лидер.

Также глава государства распорядился обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, которые будут обладать самыми высокими тактико-техническими характеристиками.

