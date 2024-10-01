Песков назвал бюджет на 2025–2027 годы тщательно выверенным

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Проект бюджета России на 2025–2027 годы тщательно выверен, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, заложенные в бюджетном проекте расходы на оборону не окажут негативного влияния на экономику страны. Государство сохранит весь объем социальных обязательств, подчеркнул политик.

"Бюджет ориентирован на поддержание атмосферы, при которой будут сохраняться достаточно высокие для нашей страны темпы экономического развития", – отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание на то, что в настоящий момент, пока парламент еще не начал обсуждать проект, оценки будущего бюджета являются скорее прерогативой правительства.

Между тем кабмин внес в Госдуму проект бюджета на 2025 год и период 2026–2027 годов 30 сентября. Предполагается, что доходы в номинальном выражении в 2025 году должны вырасти на 11,6% – с 36,1 триллиона рублей (2024 год) до 40,3 триллиона рублей. Затем ожидается, что умеренный рост продолжится.

Однако расходы, в свою очередь, тоже будут расти. При этом правительство ожидает дефицит на уровне 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% – в 2026-м, 1,1% – в 2027-м.

В проекте бюджета на трехлетний период заложено более 12 миллиардов рублей на предоставление субсидий для молодых семей, благодаря которым они смогут приобрести жилье.

Также правительство предусмотрело финансирование других важных программ, среди них – обеспечение школьников горячим питанием, поддержка классных руководителей, ремонт и строительство новых образовательных учреждений, обеспечение льготных категорий граждан лекарствами, повышение пенсий и возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам.

Кроме того, свыше 1,7 триллиона рублей будет направлено на финансирование материнского капитала.