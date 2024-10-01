РФ создаст группировку спутников, которая покроет потребность в быстром интернете

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Россия планирует создать группировку спутников, которая покроет потребность в быстром интернете как для самой страны, так и для дружественных государств. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

По словам премьер-министра, России с учетом ее территорий необходима собственная низкоорбитальная космическая группировка. Поэтому уже к концу 2027 года намечен запуск почти 300 аппаратов.

При этом Мишустин отметил, что в 2023 году и в мае 2024 года были реализованы пробные запуски аппаратов.

"Успешно протестировали систему лазерной связи и передачи данных между спутниками – со скоростью до 10 гигабит в секунду на расстоянии в тысячу километров. Подтвердили работоспособность измерительного комплекса и аппаратуры навигации", – заключил премьер-министр.

Ранее Мишустин заявил, что к концу 2030 года россияне смогут получать онлайн все популярные госуслуги. Таким образом, РФ сможет быстро повысить эффективность предприятий и качество сервисов.