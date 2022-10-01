Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля документального кино "Россия"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXXIII открытого фестиваля документального кино "Россия". Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Глава государства написал, что за прошедшие годы фестиваль стал "одним из самых востребованных творческих форумов" страны. Он также отметил, что работы участников показывают наиболее острые и актуальные проблемы современности.
"Уверен, что нынешний фестиваль, в котором примут участие работы кинематографистов России, республик Донбасса, ряда зарубежных стран, вызовет широкое общественное внимание, даст старт новым перспективным проектам как в сфере межрегионального, так и международного взаимодействия", – подчеркнул Путин.
Российский президент указал на растущий интерес публики к фестивалю, а также выделил важность обозначенных в фестивальных картинах тем.
Ранее 1 октября президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина по случаю 73-й годовщины образования Китайской Народной Республики.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: