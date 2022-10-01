Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля документального кино "Россия"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXXIII открытого фестиваля документального кино "Россия". Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства написал, что за прошедшие годы фестиваль стал "одним из самых востребованных творческих форумов" страны. Он также отметил, что работы участников показывают наиболее острые и актуальные проблемы современности.

"Уверен, что нынешний фестиваль, в котором примут участие работы кинематографистов России, республик Донбасса, ряда зарубежных стран, вызовет широкое общественное внимание, даст старт новым перспективным проектам как в сфере межрегионального, так и международного взаимодействия", – подчеркнул Путин.

Российский президент указал на растущий интерес публики к фестивалю, а также выделил важность обозначенных в фестивальных картинах тем.

Ранее 1 октября президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина по случаю 73-й годовщины образования Китайской Народной Республики.

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