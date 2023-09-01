Путин заявил, что РФ может не хватить 1 млн специалистов по БПЛА

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России может не хватить 1 миллиона специалистов по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), которых планируют подготовить до 2030 года, потому что отрасль развивается быстро. Об этом заявил Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном".

В конце июня российское правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Ее главная цель – появление в ближайшие 6,5 года самостоятельной отрасли экономики, связанной с проектированием и использованием гражданских БПЛА.

Также сообщалось, что в российских колледжах откроют направление по подготовке операторов беспилотных авиасистем. Помимо этого, ученики 10-х и 11-х классов в рамках программы начальной военной подготовки будут изучать тему БПЛА.

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