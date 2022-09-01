Песков отказался комментировать смерть председателя совета директоров "Лукойла"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о смерти председателя совета директоров "Лукойла" Равиля Маганова не относится к компетенции Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это совсем не наш вопрос", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, знают ли в Кремле об обстоятельствах смерти Маганова.

Ранее СМИ со ссылкой на близкий к управлению МВД источник сообщили о гибели исполнительного вице-президента компании в ЦКБ в Москве около 07:30.

Уточнялось, что на месте работали правоохранители, которым предстояло допросить персонал учреждения и исследовать записи с камер видеонаблюдения.

Позже смерть Маганова подтвердили в Центральной клинической больнице Управления делами президента в Москве и компании "Лукойл".