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Безопасность

13:24

Путин оценил возможность использования продуктов с ГМО

власть безопасность еда

Фото: depositphotos/AlexLipa

Владимир Путин навал сложным вопрос об использовании продуктов с ГМО, поскольку еще непонятны последствия после употребления их человеком. Об этом президент страны сказал на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" по случаю Дня знаний.

"Вопрос с использованием генномодифицированных продуктов, да, действительно, очень сложный: как считают специалисты, он все-таки не готов пока для того, чтобы широко использовать, как это делают, допустим, в Северной Америке, где выращивают бобовые, сою, кукурузу в огромных количествах, потом используют для корма скоту, а потом это мясо попадает в продажу, как и сами продукты", – заявил Путин.

Президент также отметил, что в России существует закон, который ограничивает использование генномодифицированной продукции человеком. Однако ограничений для научных исследований в этом вопросе нет.

"У нас принято решение ограничивать поступление подобной продукции на наш продовольственный рынок, но изучать эти вопросы, без всяких сомнений, и для того, чтобы применять эти исследования в медицине, в сельском хозяйстве, безусловно, можно, нужно, это не запрещено. Наоборот, мы будем всячески поддерживать", – добавил Путин.

Ранее Путин призвал учитывать изменения в недрах Земли и вне ее для понимания происходящих на планете климатических процессов. Он отметил, что для планеты были характерны глобальные катастрофы, приводившие к гибели почти всего живого.

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