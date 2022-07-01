Путин подписал указ об увековечивании памяти ученого Юрия Кнорозова

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Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти и праздновании 100-летия со дня рождения ученого Юрия Кнорозова. Документ опубликован на портале правовой информации.

Президент отметил выдающийся вклад ученого, этнографа и майяниста в развитие отечественной и мировой науки. В связи с этим он поручил правительству в течение трех месяцев разработать и утвердить план основных памятных мероприятий.

Ранее Путин подписал указ об объявлении 2023 года Годом педагога и наставника в России. Также глава РФ дал поручение кабмину за три месяца создать организационный комитет по проведению в стране Года педагога и наставника и утвердить его состав.

Кроме того, согласно указу президента, правительству необходимо разработать и утвердить план мероприятий по проведению Года педагога и наставника.

