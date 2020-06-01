Путин поздравил россиян с Днем защиты детей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Владимир Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Учрежденный в ноябре 1949 года, этот праздник отмечается во многих странах и призван привлечь внимание государства и общества к проблемам защиты прав и законных интересов детей, совершенствования системы образования, охраны здоровья", – говорится в сообщении.
Путин рассказал, что в стране вопросы воспитания детей и укрепления семейных ценностей входят в состав ключевых общенациональных приоритетов. Глава государства подчеркнул, что каждый ребенок должен расти здоровым, счастливым, окруженным заботой и любовью.
"В этой связи хочу с удовлетворением отметить большую, востребованную работу "Российского детского фонда". Его социально значимые благотворительные, просветительские, культурные, творческие проекты, направленные на поддержку детей, развитие их талантов и способностей", – добавил президент.
Он выразил сожаление, что из-за коронавируса многие традиционные мероприятия приходится отменять, однако Путин заверил, что при первой же возможности фонд организует для детей праздник.
Ранее сообщалось, что МХАТ имени Горького подготовил онлайн-программу ко Дню защиты детей. Театр подготовил для горожан онлайн-программу "МХАТ. Дети", которая начнется со спектакля "Принц и нищий" в 14:00 на YouTube-канале учреждения.
На онлайн-мероприятия, посвященные Дню защиты детей, горожан пригласила и ВДНХ. В соцсетях выставки весь день в открытом доступе будут представлены мультфильмы, видеоэкскурсии, мастер-классы, развлекательные мероприятия для детей старше трех лет и подростков, а также их родителей, бабушек и дедушек.
"Это наш город": столичные музеи подготовили программу ко Дню защиты детей
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