МХАТ имени Горького подготовил онлайн-программу ко Дню защиты детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский художественный академический театр имени Горького выпускает специальную программу для детей и их родителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

"День защиты детей – это праздник, светлый и радостный. У нас есть совершенно замечательные спектакли для детей, для семейного просмотра, в основном это сказки. Кроме того, актеры из нашей труппы и наши друзья-артисты очень душевно, увлекательно читают", – рассказал художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

Театр подготовил для горожан онлайн-программу "МХАТ. Дети", которая начнется со спектакля "Принц и нищий" в 14:00 на YouTube-канале учреждения. В этот день для детей выступят актеры Валентин Клементьев, Алика Смехова, Лидия Кузнецова, Елена Коробейникова, Екатерина Ливанова, Андрей Вешкурцев и другие.

Завершится праздничная программа спектаклем "Петр и Феврония", который зрители увидят на сцене МХАТ в следующем сезоне. В пресс-службе подчеркнули, что спектакль будет интересен всем членам семьи.

"В этот день мы также думаем и о тех ребятах, у которых семьи нет. Чтобы помочь подросткам уязвимых групп сделать осознанный выбор профессии, фонд "Хранители детства" находит наставников из самых разных сфер и устраивает их встречи с ребятами", – отметил худрук МХАТ.

Он подчеркнул, что 1 июня участники фондов из 20 российских регионов расскажут о своем личном опыте и ответят на интересующие вопросы детей. Они попробуют вызвать у граждан младшего возраста интерес к профессиональному театральному пути, подчеркнул Бояков.

Ранее на онлайн-мероприятия, посвященные Дню защиты детей, горожан пригласила ВДНХ. В соцсетях выставки весь день в открытом доступе будут представлены мультфильмы, видеоэкскурсии, мастер-классы, развлекательные мероприятия для детей старше трех лет и подростков, а также их родителей, бабушек и дедушек.